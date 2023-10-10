Сода и желтизна
Если у вас нет желания или денег покупать магазинные средства для отбеливания крышки унитаза, воспользуйтесь обычной содой. Прежде всего, возьмите какой-нибудь дезинфектор и вымойте с ним ободок и крышку. Затем объедините воду с двумя столовыми ложками соды. Убедитесь, что вы получили эту смесь в виде каши. Нанесите это самодельное средство на проблемные части унитаза и подождите около 15 минут. Для чистки используйте губку, затем смойте все водой. Если желтый цвет все еще держится. повторите свои действия несколько раз.
Уксус и мочевой камень
9% уксус спасает хозяек в очень многих ситуациях. Итак, поможет и в этой.
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Промокните уксусом бумажные салфетки;
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Уложите их на крышку унитаза, а также на сиденье;
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Подождите один-два часа;
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Уберите салфетки и примените губку для очистки унитаза.
Аналогично первому методу, повторите процедуру несколько раз, если с первого раза проблема не исчезла.
Как помочь белье?
Очень дешевый отбеливатель тоже может справиться с проблемой мочевого камня. Он поможет устранить даже те недостатки, которые уж очень стары. Полейте унитаз бельем в проблемных местах и подождите 15 минут. Затем возьмите губку и трите ею унитаз до исчезновения пятен. Завершите процесс мытьем с обычным мылом, ополосните все водой и протрите.
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