Даже в современном мире, где существует масса различных средств, пищевая моль является проблемой для многих из нас, ведь она, поселяясь в нашем доме, портит продукты, одежду и умирает.

Ваша кухня может быть очень чистой, но это еще не значит, что на ней не может завестись моль. Она возникает со скоростью света и с такими же темпами плодится. И хотя она не является переносчиком болезней и не может съесть всю вашу пищу, со временем вы обнаруживаете, что большинство ваших продуктов повреждены и уже не пригодны к употреблению, ведь моль отложила в них яйца. Politeka рассказывает, как с этим бороться.

Никто не возразит, что находить моль среди своих круп – не самое приятное, что может быть в жизни. Для уничтожения моли вы можете прибегнуть к работе с химикатами, но это будет не совсем полезно для вас.

Как уничтожить моль народными средствами?

Вы можете объединить хозяйственное мыло и уксус. Обработайте этим раствором ваши полки и подождите, пока он высохнет.

Важно: В обычные дни иногда делайте проветривание в амбаре, ведь моль побледает теплые и влажные места.

Миль ненавидит запахи, поэтому вы можете положить в свои кухонные шкафы лаванду, березу, герань, полынь, розмарин. Кроме того, моль может отпугнуть запах хозяйственного мыла масло пихты.

Также воспользуйтесь следующими народными методами:

Возьмите два или три зубчика очищенного чеснока и поместите его в банки с крупами.

Промойте поверхности раствором из 1 л воды и 1 куска хозяйственного мыла.

Обычно пищевая моль не вредит одежде, но любит лакомиться орехами, печеньем, крупами и конфетами из шоколада.

Как бороться с яйцами и личинками моли?

Если не убить все, выложенные молью яйца, впоследствии из них появится новая моль. Следуйте следующим инструкциям:

Всю бакалею положите в плотный пакет и выбросьте его в уличный мусорный бак. Лучший вариант – сжечь.

Если на полках кухонных шкафов у вас есть подкладка, выбросьте ее.

Достаньте все из кухонных полок и хорошо там пропылососьте.

В конце хорошо вымойте пол, стены и все шкафы. Когда вы избавились от ненавистного вредителя, не забывайте время от времени пылесосить места, в которых он снова может появиться.

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