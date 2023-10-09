Ваша кухня может быть очень чистой, но это еще не значит, что на ней не может завестись моль. Она возникает со скоростью света и с такими же темпами плодится. И хотя она не является переносчиком болезней и не может съесть всю вашу пищу, со временем вы обнаруживаете, что большинство ваших продуктов повреждены и уже не пригодны к употреблению, ведь моль отложила в них яйца. Politeka рассказывает, как с этим бороться.
Никто не возразит, что находить моль среди своих круп – не самое приятное, что может быть в жизни. Для уничтожения моли вы можете прибегнуть к работе с химикатами, но это будет не совсем полезно для вас.
Как уничтожить моль народными средствами?
Вы можете объединить хозяйственное мыло и уксус. Обработайте этим раствором ваши полки и подождите, пока он высохнет.
Важно: В обычные дни иногда делайте проветривание в амбаре, ведь моль побледает теплые и влажные места.
Миль ненавидит запахи, поэтому вы можете положить в свои кухонные шкафы лаванду, березу, герань, полынь, розмарин. Кроме того, моль может отпугнуть запах хозяйственного мыла масло пихты.
Также воспользуйтесь следующими народными методами:
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Возьмите два или три зубчика очищенного чеснока и поместите его в банки с крупами.
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Промойте поверхности раствором из 1 л воды и 1 куска хозяйственного мыла.
Обычно пищевая моль не вредит одежде, но любит лакомиться орехами, печеньем, крупами и конфетами из шоколада.
Как бороться с яйцами и личинками моли?
Если не убить все, выложенные молью яйца, впоследствии из них появится новая моль. Следуйте следующим инструкциям:
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Всю бакалею положите в плотный пакет и выбросьте его в уличный мусорный бак. Лучший вариант – сжечь.
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Если на полках кухонных шкафов у вас есть подкладка, выбросьте ее.
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Достаньте все из кухонных полок и хорошо там пропылососьте.
В конце хорошо вымойте пол, стены и все шкафы. Когда вы избавились от ненавистного вредителя, не забывайте время от времени пылесосить места, в которых он снова может появиться.
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