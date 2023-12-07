Каждого из нас интересует важная вещь: как вывести жирное пятно из одежды, если под рукой только обычные домашние продукты, а покупать дорогие магазинные средства не очень хочется.

Жирные пятна кажутся очень ужасной неувязкой, но по сути удалять их не так трудно. Просто стоит хорошо присмотреться к средству и не прогадать со способом очищения.

Для того чтобы вывести пятно из жира, вам не нужно покупать средства за большую цену, ведь никто не дает гарантии, что они помогут. Более того, они могут наделать еще большую беду. Итак, прислушайтесь к советам, которые дает Politeka.

Какое средство поможет вывести жирное пятно?

Возьмите резиновые перчатки, уксус и моющее средство (обязательно должно быть бесцветным, чтобы одежда не изменила цвет). Уберите пятно следующим образом:

Смажьте пятно моющим средством. Подождите некоторое время. Устраните моющее средство уксусом. Прополощите вещь и стирайте ее.

Если пятно въелось очень крепко, вам следует повторить эти действия не один раз.

Что делать, если жирное пятно уже старое?

Если моющее средство не помогает вывести жирное пятно, воспользуйтесь пищевой содой. Возьмите полстакана воды и добавьте туда 8 столовых ложек соды. Натрите этим средством пятно и оставьте на 60 минут. Затем хорошо прополощите вещь.

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