В Днепропетровской области поздно вечером взорвали находившийся в магазине банкомат.

Так, в Днепропетровской области неизвестные взорвали банкомат.

ЧП произошло в понедельник, 2 октября, в городе Вольногорск в Днепропетровской области, местные сообщили, что слышали взрыв.

Вскоре появилась информация, что на улице Вареной взорван банкомат - в результате чего работала сигнализация.

ЧП произошло около 22:30, из-за взрыва разбили магазин, где был встроен банкомат.

О том, забрали ли злоумышленники деньги из банкомата, пока не известно.

Сообщается, что подробности инцидента будут выяснять полиция.

Источник: Информатор со ссылкой на источники.

К слову, в октябре жители некоторых районов Днепра временно останутся без газоснабжения из-за плановых ремонтных работ.

Отключение газа обусловлено проведением необходимых работ по обеспечению надежности системы газоснабжения. Газовый сервис будет возобновлен немедленно после завершения ремонтных мероприятий.

Адреса, где временно не будет газа, и дать отключение следующие:

2 октября

ул. Рабочая, 18, корпуса 8, 9

3 октября

ул. Сечевых Стрельцов, 27

ул. Херсонская, 9а

ул. Староказацкая, 41/43

4 октября

ул. Сташкова, 72

вул. Баха, 21

ул. Лучевая, 2к

ул. Морская, 18, 20

Со 2 по 10 октября

ул. Берсеновская, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80

ул. Марии Примаченко, 4, 2

С 4 по 9 октября

ул. Дубинина, 6

ул. Лазаряна, 2, 22

ул. Левка Лукьяненко, 16, 18, 20, 24

ул. Полигонная, 10б, 10д

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