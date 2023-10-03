Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Служба Государственного бюро расследований завершила преддосудебное расследование по делу участников организованной преступной группы из города Днепра. Эта группа, при виде помощи Вооруженным Силам Украины, совершила мошенническую схему и завладела почти 50 тоннами горючего. Подробности раскрыли в ДБР.

В состав этой преступной группы входили шесть военнослужащих и четверо гражданских граждан. Они фальсифицировали письма от имени военного руководства одной из воинских частей, в которых просили владельцев крупных АЗС предоставить горючее для подразделений Вооруженных Сил, осуществляющих боевые задания.

Владельцы АЗС, ничего не подозревая, на основании поддельных обращений передали мошенникам около 50 тонн бензина и дизельного горючего на сумму 2,5 миллиона гривен.

По факту, полученному таким путем горючего, Вооруженные Силы Украины не получали ни одного горючего. Вместо этого злоумышленники продавали его на территории Днепропетровской области и делили деньги между собой.

Девять фигурантов этого дела обвиняют в мошенничестве с использованием поддельного документа, совершенном организованной группой.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В отношении еще одного фигуранта дела было выделено отдельное уголовное производство, которое сейчас находится в процессе расследования. Управление делами обороны Восточного региона осуществляет процессуальное руководство этим делом.

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