В Днепропетровской области мужчина украл электроэнергию на 15 тысяч, суд вынес приговор.

Так, в августе 2023 года Дзержинский суд Кривого Рога рассмотрел дело местного в отношении незаконного подключения к сети и использования электроэнергии.

Как говорится в Едином государственном реестре судебных решений, нарушитель является владельцем квартиры и прописан там.

Представители энергетической компании во время плановой проверки жильцов обнаружили нарушителя.

Да, мужчину поймали на самовольном подключении электропроводки к электросети.

Сумма потребленной и неучтенной электроэнергии с 23 января 2021 года по 23 июля 2021 года составляет 15 482,53 гривен.

"Крадой" электроэнергии в судебное заседание не пришел, хотя о дате и времени рассмотрения дела его сообщили должным образом.

Суд изучил материалы дела и нормативно правовые документы.

Согласно Закону Украины, правонарушениями являются, в частности, воровство электрической энергии или незаконное переподключение к объектам электроэнергетики.

Поэтому потребитель должен возмещать ущерб в случае незаконного пользования электрической энергией.

Дзержинский суд постановил взыскать с нарушителя сумму потребленной, но не учтенной электроэнергии за полгода в сумме, а о 15 482,53 гривен, а также судебный сбор, который составляет 2 684 гривен.

Источник: Первый Криворожский.

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