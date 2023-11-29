Знания о том, как отмыть раковину от пятен и налета, устранят половину ваших проблем.

Обычно раковины из нержавеющей стали ставят как в кухне, так и в ванной. Однако впоследствии на них могут появиться налеты и пятна. Politeka расскажет вам, какие средства можно использовать для мытья раковины из нержавейки, чтобы она всегда радовала вас своим блеском.

Чистим нержавейку от пятен:

Пятна темного цвета крепче всего держатся на нержавейке. С ними сложно бороться, но ничего невозможного не существует. Возьмите на выбор что-нибудь из этих средств: сода, тальк, мел или крахмал. Нанесите это на влажную губку и потрите раковину.

Полезный совет: для мытья нержавейки не берите жесткие губки, чтобы не поцарапать ее.

Если в вашем доме не нашлось ничего из вышеперечисленного, воспользуйтесь уксусом. Применение аналогично. Нанесите уксус на губку и потирайте раковину. Это должно помочь устранить проблему.

Обратите внимание: Аэраторы кранов тоже можно отмыть уксусом.

Средства для мытья раковины на каждый день:

Раковина нуждается в ежедневном уходе. Для этого вы можете воспользоваться мылом. Оно удалит жирные пятна и налет. Еще один вариант – моющее средство для посуды.

Обратите внимание: нет универсального способа, который приведет вашу раковину в блеск. Просто вымойте указанными средствами и протрите.

Вам не стоит оставлять в раковине мокрую тряпку. Это может привести к возникновению пятен или ржаванию.

Что касается ткани, которой можно мыть раковину, это должна быть мягкая влажная ткань с моющим средством.

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