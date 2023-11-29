Каждая женщина, независимо от возраста, хочет, чтобы ею восхищались. ни для кого не секрет, что на наш внешний вид влияет прическа. Именно она может совершать чудеса, добавляя или забирая ваш возраст. Мода изменчива, но есть прически, которые после 50-ти подходят всем.

Пикси

Популярной забирающей возраст стрижкой может быть стрижка пикси. Лучше всего она будет подходить властным женщинам, которые любят ловить на себе взгляды других. И хоть стрижка очень короткая, она не отнимает женский шарм.

Особенность этой прически в том, что волосы оставляют несколько неровными. за счет этого она смотрится по-особому красиво. К прически можно добавить челку, что сделает вас еще более женственными.

Каре

Это прическа, которая подходит всем женщинам, независимо от возраста. Каре имеет много разных видов. Женщины 50+ могут выбрать или удлиненное или укороченное каре. По желанию можно тоже оставить чуб.

Боб

Такой грациозный возраст точно украсит прическа бобов. Она очень интересна и может подчеркнуть преимущества вашего облика если над ней будет работать правильный мастер. Одним из больших плюсов этой стрижки является то, что она не требует много времени на укладку. Вы справитесь с этим через несколько минут и сможете наслаждаться весь день.

Каскад

Если вы любительница длинной шевелюры, то эта стрижка как раз для вас. Каскад подчеркивает вашу женственность и делает лицо моложе. Более того, этот вид прически придает волосам объем и смиряет непослушные волосы.

Длинные волосы

Длинные волосы – гордость любой женщины. Если вы не поклонница ни одной короткой стрижки, вам ничто не мешает оставить свою длину. Просто поиграйте с многослойностью. Длинные и прямые волосы продлит ваше лицо. К тому же, эта прическа – идеальный вариант для тех, кто устал забирать волосы, которые постоянно лезут в глаза.

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