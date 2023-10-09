Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась рецептом пирога на основе из песочного теста.

Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить нормандский тарт с яблоками.

Для песочного теста "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты (на форму диаметром 24-26 см):

150 г пшеничной муки

50 г миндальной муки (можно заменить на обычную)

100 г холодного сливочного масла

2 ст. ложки холодной воды

1 яйцо

щепотка соли

Для начинки нам понадобятся:

4-5 яблок (берите свои любимые, лучше плотные)

немного лимонного сока (чтобы не окислялись яблоки)

4 яйца

100 г сахара

50 г миндальной муки

50 мл кальвадоса (коньяка или другого фруктового дистиллята)

250 г сметаны

Чтобы приготовить тесто, сперва "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская смешивает муку с нарезанным на кусочки охлажденным сливочным маслом. Затем добавляем холодную воду, яйцо, щепотку соли и замешиваем тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и даем немного отдохнуть.

Яблоки нарезаем большими кусочками (1 яблоко - на 8 частей) и погружаем их в холодную воду с лимонным соком, чтобы они не потемнели, пока будете раскатывать тесто.

Для крема "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская венчиком смешивает 4 яйца, сахар, миндальную муку, кальвадос и сметану.

Тесто раскатываем толщиной примерно 5 мм и выкладываем в форму для тарта. Основание предварительно выпекать не нужно. Выкладываем на тесто кусочки яблок и заливаем кремом. Сверху "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дополнительно посыпала пирог корицей и миндальными хлопьями.

Выпекать такой тарт нужно 40 минут в разогретой до 175-180 градусов духовке.

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