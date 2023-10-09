Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить нормандский тарт с яблоками.
Для песочного теста "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты (на форму диаметром 24-26 см):
- 150 г пшеничной муки
- 50 г миндальной муки (можно заменить на обычную)
- 100 г холодного сливочного масла
- 2 ст. ложки холодной воды
- 1 яйцо
- щепотка соли
Для начинки нам понадобятся:
- 4-5 яблок (берите свои любимые, лучше плотные)
- немного лимонного сока (чтобы не окислялись яблоки)
- 4 яйца
- 100 г сахара
- 50 г миндальной муки
- 50 мл кальвадоса (коньяка или другого фруктового дистиллята)
- 250 г сметаны
Чтобы приготовить тесто, сперва "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская смешивает муку с нарезанным на кусочки охлажденным сливочным маслом. Затем добавляем холодную воду, яйцо, щепотку соли и замешиваем тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и даем немного отдохнуть.
Яблоки нарезаем большими кусочками (1 яблоко - на 8 частей) и погружаем их в холодную воду с лимонным соком, чтобы они не потемнели, пока будете раскатывать тесто.
Для крема "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская венчиком смешивает 4 яйца, сахар, миндальную муку, кальвадос и сметану.
Тесто раскатываем толщиной примерно 5 мм и выкладываем в форму для тарта. Основание предварительно выпекать не нужно. Выкладываем на тесто кусочки яблок и заливаем кремом. Сверху "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дополнительно посыпала пирог корицей и миндальными хлопьями.
Выпекать такой тарт нужно 40 минут в разогретой до 175-180 градусов духовке.
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