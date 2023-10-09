В этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить котлеты по-киевски.
На одну котлету Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
• 80-100 г куриного филе
• 18-20 г сливочного масла
• 2 г укропа или другой зелени
Также нам понадобятся:
• Панировочные сухари
• Яйца для панировки
• Мука
• Растительное масло для фритюра
Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский убирает малое филе, удаляет прожилки и «пластирует» мясо ножом, разрезая его плоскими частями. Кусочки филе немного отбиваем, чтобы мясо стало нежнее, тоньше и легче заворачивалось.
Зелень измельчаем. Сливочное масло разрезаем на кусочки, обкатываем их в зелени и отправляем в морозилку остывать.
На кусочки филе выкладываем масло в зелени и сворачиваем рулетики, держа руки лодочкой. Сформированные котлеты "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отправляет в морозилку — не замораживать их, а просто дать остыть, чтобы они хорошо держали форму.
Смешиваем два яйца с 1 ст. л. воды и сбиваем вилкой. Охлажденные котлеты панируем сначала в муке, затем в яйцах, в сухарях, снова в яйцах и снова в сухарях. В идеале делать это вдвоем: одни руки в яйце, другие — в сухарях.
Жарим котлеты во фритюре до румяности, а затем выкладываем на противень и ставим доходить в духовку, разогретую до 180 градусов, пока на поверхности не появятся пузырьки масла – на 6-7 минут.
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