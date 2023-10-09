Владимир Ярославский, который вместе с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской является судьей шоу "Мастер Шеф", дал рецепт знаменитого украинского блюда.

В этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить котлеты по-киевски.

На одну котлету Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

• 80-100 г куриного филе

• 18-20 г сливочного масла

• 2 г укропа или другой зелени

Также нам понадобятся:

• Панировочные сухари

• Яйца для панировки

• Мука

• Растительное масло для фритюра

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский убирает малое филе, удаляет прожилки и «пластирует» мясо ножом, разрезая его плоскими частями. Кусочки филе немного отбиваем, чтобы мясо стало нежнее, тоньше и легче заворачивалось.

Зелень измельчаем. Сливочное масло разрезаем на кусочки, обкатываем их в зелени и отправляем в морозилку остывать.

На кусочки филе выкладываем масло в зелени и сворачиваем рулетики, держа руки лодочкой. Сформированные котлеты "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отправляет в морозилку — не замораживать их, а просто дать остыть, чтобы они хорошо держали форму.

Смешиваем два яйца с 1 ст. л. воды и сбиваем вилкой. Охлажденные котлеты панируем сначала в муке, затем в яйцах, в сухарях, снова в яйцах и снова в сухарях. В идеале делать это вдвоем: одни руки в яйце, другие — в сухарях.

Жарим котлеты во фритюре до румяности, а затем выкладываем на противень и ставим доходить в духовку, разогретую до 180 градусов, пока на поверхности не появятся пузырьки масла – на 6-7 минут.

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