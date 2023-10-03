София – дочь защитника Азовстали, вступившего в борьбу за свой город Мариуполь сразу в начале войны.

В Днепре восьмилетняя София Клименко вместе со своими единомышленниками из вокальной студии проводит сбор средств на приобретение пикапа для подразделения, в котором служит ее отец, Юрий Клименко - один из защитников "Азовстали". После ранения и последующего увольнения Юрий вернулся на фронт.

Дети устроили небольшой концерт в центре Днепра для этого благородного дела.

София – дочь защитника Азовстали, вступившего в борьбу за свой город Мариуполь уже в начале войны. Мама с дочерью эвакуировались с оккупированной территории в Днепр. Папа оставался на передовой.

С отцом отсутствовала связь, но он пытался контактировать через записки на картоне и фотографии, которые отправлял по возможности. Однако Юрий получил ранение и попал в больницу в Донецке, где провел 40 дней. После обмена пленными и выздоровления он сразу провел венчание со своей любимой. Впоследствии у них родилась младшая дочь Соломийка.

Юрий вернулся в ряды Вооруженных Сил и уже полгода служит на фронте.

Старшая дочь, София, узнала о необходимости пикапа в отцовском подразделении и решила помочь. Идею поддержали ее преподавательница вокала и все ученики студии. Они устроили выступление, во время которого пели только украинские песни, отражавшие их глубокую патриотическую душу и желание помочь своей стране.

Маленькие исполнители поразили аудиторию своей искренностью и эмоциональностью, и многим взрослым не удалось сдержать слезы.

Источник: ТСН.

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