Избавиться от неприятного запаха на кухне вы сможете легко с этими лайфхаками.

Смешайте один стакан воды и три столовых ложки белого уксуса. Вскипятите эту жидкость. Запах уксуса поможет перебить другие запахи.

Другие секреты:

Часто плохой запах на кухне создает мусорное ведро. Поэтому время от времени выбрасывайте мусор и промывайте емкость, в которой он стоял. Промывать желательно дезинфицирующими средствами. После мытья дадёт ведру просохнуть. Делайте это раз в семь дней.

Чтобы не было плохого запаха из холодильника, уберите из него все несвежие продукты. После этого промойте холодильник.

Также вы можете сделать для холодильника освежитель. Для этого насыпьте чайную ложку соды в маленькую емкость, накройте ее пищевой пленкой и пробейте в ней маленькие дырочки, чтобы воздух циркулировал. Соду следует сменить через 3 месяца.

Если вас беспокоят неприятные запахи из раковины, промойте раствором из одного стакана воды и одной столовой ложки уксуса. Затем очистите резиновую прокладку. Позже насыпьте полстакана соды в канализационную трубу, подождите 5х и промойте теплой водой.

Если у вас что-то разлилось на плите, посыпьте это солью. Это устранит запах и будет способствовать более простому удалению. После мытья посуды промойте раковину раствором из уксуса. В мусорное ведро бросьте кожуру лимона.

Чтобы поддерживать хороший запах на кухне в течение нескольких недель, пользуйтесь эфирными маслами или растительными экстрактами.

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