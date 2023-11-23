В холодное время одежда плохо сохнет на балконе или на улице. Если осенью с этим еще можно смириться, то зимой, вывешенная там одежда, просто превращается в кусок льда. Мы расскажем как без проблем вышить белье в квартире или доме.

Разрешено ли вообще сушить белье дома?

Если у вас есть такая необходимость, то учтите, что для сушки белья необходимо выделить комнату, в которой никто не живет. Особенно нельзя цеплять белье там, где кто-то спит. Это приведет к росту уровня влаги в доме. Воздух станет очень тяжелым и поднимет пыль в доме. Кроме того, от сушки белья в комнате может появиться плесень. Поэтому для этого процесса выбирайте кухню, коридор или другую комнату.

Где точно нельзя сушить белье?

Не сушите одежду на батареях. Если вы повесите туда носки или нижнее белье, это не страшно, но большие вещи там сушиться не должны. Когда одежда на батарее нагревается, она испаряется в воздух и создает влагу. Более того, одежда на батареях заберет тепло, которое должно поступать в ваш дом.

Советы по сушке белья в ванной:

С ванной ситуация та же. Если вы будете сушить одежду там, это значительно поднимет влажность. Ванна и так всегда влажная за счет воды, а это еще больше усложнит ситуацию. Если же ванна это единственный ваш вариант – цепляйте одежду на полотенцесушите и оставляйте дверь открытой.

В любом случае не натягивайте в квартире веревки для сушки одежды.

Сушка белья без балкона:

Прежде всего ставьте в стиральной машине максимальный режим отжима. Это сократит ваше время сушки.

Используйте сушилку для развешивания одежды.

Время от времени проветривайте в доме.

Расправляйте все складки, чтобы там не скапливалась влага.

поскольку совсем скоро будет зима, станет актуальным вопрос, как сушить одежду зимой. Если вы беспокоитесь, что мороз повредит вашим вещам, то не стоит, ведь мороз даже имеет свою пользу (обезвреживает все бактерии и грибки). Поэтому если ваша одежда не нужна вам в ближайшее время, вы спокойно можете цеплять ее на улице. Замерзшие вещи не могли заламывать, поскольку это может их повредить.

Еще один интересный секрет: вы можете добавить соль в стиральную машину, чтобы одежда не замерзла в морозную погоду.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме