Отмыть жир или нагар в приготовлении пищи бывает непросто, но мы расскажем как.

Стеклянная посуда является популярной в использовании в настоящее время. Многие используют его для запекания вкусных блюд, но отмыть его после бывает непросто. Поэтому эти советы пригодятся вам.

Попытайтесь замочить:

Это лучшее решение, которое вы можете принять в ситуации, когда ваш противень, форма или другой вид посуды долго стояли с жиром или нагаром. Возьмите много кипятка и немного моющего средства и залейте сосуд. Оставьте это на полчаса, а потом потрите. Для мытья используйте плотные губки. Если нагар не отмывается, замените смесь. Но теперь вместо моющего средства возьмите пищевую соду. Снова оставьте на полчаса, а затем начните тереть.

Еще один важный совет – для блеска насыпьте на губку соль и потрите ею посуду.

Какие еще есть способы для очистки посуды от нагара?

Лимонная кислота. В большую посуду залейте кипяток и насыпьте туда 100 г лимонной кислоты. Положите туда грязную посуду и оберните сосуд пленкой. Оставьте это все на 24 часа, а затем вымойте обычным способом.

Сода. Смешайте соду с моющим средством. Пропорции берите одинаковые. Нанесите то, что вышло, на посуду и подождите 20 минут. Затем промойте губкой и водой.

Уксус. Объедините столовую ложку кукурузного крахмала и одну столовую ложку уксуса. Натрите посуду. Подождите 10 мин., а затем помойте.

Если вам не помог ни один из этих методов, вы можете воспользоваться зубной пастой. Нанесите ее на части, где есть жир и нагар и подождите 15 минут. Затем смочите губку в растворе соды и теплой воды.

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