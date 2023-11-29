Если вы до сих пор не знаете как проверять сливочное масло на натуральность, то эти способы для вас.

Обычно масло не самое дешевое удовольствие в нашей стране. Теперь его цена составляет примерно 60-90 гривен за 200 грамм. Со временем масло может подорожать еще больше, так что у производителей есть соблазн продавать людям немного подделок. Информация, написанная на этикетках, может быть не всегда достоверной. Поэтому каждому следует уметь распознавать, натуральное масло или нет.

Воспользуйтесь горячей водой

Этот способ является одним из самых лучших. Если масло натуральное, оно полностью растворится в кипятке и сделает его окраску молочным. Следует заметить, что растворенное масло не должно создавать осадка или хлопья. Это означает, что масло - подделка.

Заморозьте масло

Натуральное масло становится очень жестким в холодной температуре. Если же оно содержит растительные жиры, то оно не сможет замерзнуть. Также попробуйте порезать замороженное масло. Если оно режется рассыпаясь, значит оно качественное.

Возьмите сковороду

Что лучше всего может проверить продукт, как не использование его на практике? Проследите, что происходит с маслом при нагревании. Натуральное масло будет обладать молочным запахом и создаст пенку.

Используйте йод и марганцовку

Возьмите марганцовку и налейте ее в какую-нибудь емкость. Сюда же уложите кусок масла. Если марганцовка изменит цвет к более светлому, то ваше масло хорошее.

Йод сможет обнаружить наличие пальмового масла в масле. Масло растворите в горячей воде и добавьте к нему йод. Если масло натуральное, то через несколько часов йод исчезнет. Если же весь раствор останется таким как цвет йода, значит, это масло есть не стоит.

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