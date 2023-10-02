Анастасия Олейник, жительница Днепра, рассказала о неприятном инциденте, произошедшем 1 октября. Она стала свидетелем того, как водитель маршрутки 87А выгнал военнослужащего из транспорта.

По ее словам, на одной из остановок в салон вошел мужчина в военной форме, но водитель начал громко кричать на него, даже не дав ему показать свои документы. Водитель, кажется, желал, чтобы военный вышел из маршрутки и пересел в троллейбус, который, по его словам, должен был ехать сзади.

В результате этого инцидента водитель взорвал военнослужащего на остановке, заявив: "Мне не нужны ваши документы, я сказал выйди!" – сообщила местная жительница.

По ее словам, это произошло в День защитников и защитниц, и возмущена тем, что сначала они критиковали пенсионеров, а сейчас военнослужащих.

Похожая история произошла на Буковине. Водитель автобуса, курсирующего по маршруту "Новоднестровск-Черновцы", отказался перевозить военнослужащего бесплатно, несмотря на то, что он вступил на фронт защищать Украину с первых дней вторжения. Сначала водитель посоветовал военному найти другое транспортное средство для перевозки, а затем предложил ему приобрести собственный автомобиль.

Последние новости Украины:

Напомним, на Днепропетровщине начальник ТЦК стал миллионером.

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области будут судить женщину после ее публичных призывов.

Также писала Politeka, в Днепропетровской области завышали цены на электричество, дело дошло до суда.