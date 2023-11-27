Ингредиенты, которые вам понадобятся:

  • 500 мл кефира

  • 100 мл воды

  • 2 яйца

  • 500 гр муки

  • 150 гр вареной кобвасы

  • 150 гр сыра

  • 1 пучок зелени

  • соль по вкусу

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Первый способ приготовить:

Добавьте в тесто вареную колбасу и перемешайте. Поставьте сковороду на слабенький огонь. Жарьте пирожки до появления румяного цвета.

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Второй способ приготовления:

Добавьте в тесто натертый творог и нарезанную зелень. Жарьте пирожки до появления румяного цвета.

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