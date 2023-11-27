Ингредиенты, которые вам понадобятся:
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500 мл кефира
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100 мл воды
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2 яйца
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500 гр муки
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150 гр вареной кобвасы
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150 гр сыра
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1 пучок зелени
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соль по вкусу
Первый способ приготовить:
Добавьте в тесто вареную колбасу и перемешайте. Поставьте сковороду на слабенький огонь. Жарьте пирожки до появления румяного цвета.
Второй способ приготовления:
Добавьте в тесто натертый творог и нарезанную зелень. Жарьте пирожки до появления румяного цвета.
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