Как очистить чайник от накипи является вечной проблемой, но ее можно решить с нашими советами.

Налет, обычно собираемый в каждом чайнике, смущает каждого. Однако этот продукт поможет вымыть вам чайник так, что вы будете в восторге.

Как правило, накипь в чайнике появляется из-за жесткости воды. Он очень прочно придирается к стенкам техники, и его не вымыть обычным моющим средством. Этот осадок влияет не только на вид чайника, но и вкус и даже ваше здоровье. А еще, налет приводит к большим денежным расходам. Ведь с ним чайнику приходится работать интенсивнее и потреблять больше электроэнергии.

Убрать налет можно с помощью продукта, который 100% в вашей тумбочке и стоит не так дорого – пищевой соды. Этот продукт прекрасно подходит для очистки чайника, ведь не сможет его поцарапать или повредить.

Как избавиться от налета :

Проследите за тем, чтобы в чайнике не было воды.

Насыпьте в него пищевую соду.

Добавьте в соду чистой питьевой воды. Обратите внимание, что вы должны оставить немного места, чтобы вода имела возможность создавать пузыри и шипеть.

Доведите воду до кипения.

Откройте крышку и не трогайте чайник в течение 10 минут.

Вылейте воду.

Затем добавьте чистую воду два раза и доведите ее до кипения дважды. Это нужно сделать, чтобы убрать оставшуюся соду.

Наслаждайтесь результатом.

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