Почистить шторы без стирки кажется великолепной идеей каждому, ведь обычно на их очистку уходит очень много времени и сил.

Настоящее время заставляет каждого приспосабливаться к новым реалиям. Теперь мы тратим больше времени на работу, на себя, на близких людей, но никак не хотим тратить его на уборку. Учитывая это, приходится искать секреты, которые помогли бы сделать дом чистым быстро и с минимальными усилиями. Чистые шторы не являются исключением из этого правила. Сегодня мы расскажем вам как почистить их, даже не снимая.

Как сделать шторы более свежими:

Сделать шторы чистыми – едва ли не самая сложная задача, поскольку они очень велики. Руками стирать их очень тяжело, а стиральная машинка может не справиться с таким объемом. Потому рассказываем вам некоторые секреты.

Прежде всего, вам нужно взять простое полотенце. Смочите его водой, сложите в валик и легкими движениями постучите висящие шторы. Они должны стать чище. К этому способу можно добавить еще одну вещь. Возьмите кондиционер для стирки и укропите несколько капель к той же воде. Это еще и придаст шторам хороший запах.

Вы можете использовать способ встряхивания. Один раз в семь дней встряхивайте шторы от пыли.

Еще одним прекрасным способом может стать чистка парогенератором или пылесосом. Однако учитывайте, что не все ткани выдерживают обработку паром. Могут быть такие, что после этого лишатся своей красоты. Особенно это касается щекотливых тканей.

Если говорить о пылесосе, то используйте его на малых мощностях, а на щетку повесьте тряпку из мягкой ткани. Это поможет не испортить шторы.

Кроме того, если у вас есть домашний любимец, шерсть которого может быть на шторах, вам может также помочь пылелос. Для этого должна быть специальная насадка.

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