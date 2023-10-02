В связи с проведением плановых работ в Днепре местные жители останутся без газа.

В октябре жители некоторых районов Днепра временно останутся без газоснабжения из-за плановых ремонтных работ.

Отключение газа обусловлено проведением необходимых работ по обеспечению надежности системы газоснабжения. Газовый сервис будет возобновлен немедленно после завершения ремонтных мероприятий.

Адреса, где временно не будет газа, и дать отключение следующие:

2 октября

ул. Рабочая, 18, корпуса 8, 9

3 октября

ул. Сечевых Стрельцов, 27

ул. Херсонская, 9а

ул. Староказацкая, 41/43

4 октября

ул. Сташкова, 72

вул. Баха, 21

ул. Лучевая, 2к

ул. Морская, 18, 20

Со 2 по 10 октября

ул. Берсеновская, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80

ул. Марии Примаченко, 4, 2

С 4 по 9 октября

ул. Дубинина, 6

ул. Лазаряна, 2, 22

ул. Левка Лукьяненко, 16, 18, 20, 24

ул. Полигонная, 10б, 10д

Следует также отметить, что в минувшую ночь в Днепре не было обнаружено никаких случаев отключения электроснабжения или аварий на теплораспределительных пунктах, повышающих и насосно-фильтровальных станциях.

За последние сутки работники Коммунального предприятия "Днепропроводоканал" успешно справились с 30 случаями засорения на системах водоотведения и исправили 39 повреждений на сетях водоснабжения.

Источник: Днепровский филиал «Газсети».

Последние новости Украины:

Напомним, на Днепропетровщине начальник ТЦК стал миллионером.

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области будут судить женщину после ее публичных призывов.

Также писала Politeka, в Днепропетровской области завышали цены на электричество, дело дошло до суда.