В октябре жители некоторых районов Днепра временно останутся без газоснабжения из-за плановых ремонтных работ.

Отключение газа обусловлено проведением необходимых работ по обеспечению надежности системы газоснабжения. Газовый сервис будет возобновлен немедленно после завершения ремонтных мероприятий.

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Адреса, где временно не будет газа, и дать отключение следующие:

2 октября

  • ул. Рабочая, 18, корпуса 8, 9

3 октября

  • ул. Сечевых Стрельцов, 27
  • ул. Херсонская, 9а
  • ул. Староказацкая, 41/43

4 октября

  • ул. Сташкова, 72
  • вул. Баха, 21
  • ул. Лучевая, 2к
  • ул. Морская, 18, 20

Со 2 по 10 октября

  • ул. Берсеновская, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80
  • ул. Марии Примаченко, 4, 2

С 4 по 9 октября

  • ул. Дубинина, 6
  • ул. Лазаряна, 2, 22
  • ул. Левка Лукьяненко, 16, 18, 20, 24
  • ул. Полигонная, 10б, 10д

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Следует также отметить, что в минувшую ночь в Днепре не было обнаружено никаких случаев отключения электроснабжения или аварий на теплораспределительных пунктах, повышающих и насосно-фильтровальных станциях.

За последние сутки работники Коммунального предприятия "Днепропроводоканал" успешно справились с 30 случаями засорения на системах водоотведения и исправили 39 повреждений на сетях водоснабжения.

Источник: Днепровский филиал «Газсети».

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