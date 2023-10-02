В октябре жители некоторых районов Днепра временно останутся без газоснабжения из-за плановых ремонтных работ.
Отключение газа обусловлено проведением необходимых работ по обеспечению надежности системы газоснабжения. Газовый сервис будет возобновлен немедленно после завершения ремонтных мероприятий.
Адреса, где временно не будет газа, и дать отключение следующие:
2 октября
- ул. Рабочая, 18, корпуса 8, 9
3 октября
- ул. Сечевых Стрельцов, 27
- ул. Херсонская, 9а
- ул. Староказацкая, 41/43
4 октября
- ул. Сташкова, 72
- вул. Баха, 21
- ул. Лучевая, 2к
- ул. Морская, 18, 20
Со 2 по 10 октября
- ул. Берсеновская, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80
- ул. Марии Примаченко, 4, 2
С 4 по 9 октября
- ул. Дубинина, 6
- ул. Лазаряна, 2, 22
- ул. Левка Лукьяненко, 16, 18, 20, 24
- ул. Полигонная, 10б, 10д
Следует также отметить, что в минувшую ночь в Днепре не было обнаружено никаких случаев отключения электроснабжения или аварий на теплораспределительных пунктах, повышающих и насосно-фильтровальных станциях.
За последние сутки работники Коммунального предприятия "Днепропроводоканал" успешно справились с 30 случаями засорения на системах водоотведения и исправили 39 повреждений на сетях водоснабжения.
Источник: Днепровский филиал «Газсети».
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