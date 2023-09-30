Прокуратурой Днепропетровщины было взыскано более 1 миллиона гривен, которые были переплачены поставщику электроэнергии. Эта информация обнародована на сайте прокуратуры Днепропетровской области.

По данным прокуратуры, суд признал недействительными дополнительные соглашения, заключенные в договор с поставщиком электроэнергии, и решил взыскать более 1 миллиона гривен с чрезмерно уплаченных средств.

Прокуроры установили, что между отделом образования исполкома районного совета в Кривом Роге и определенным обществом был заключен договор на поставку электроэнергии для учебных заведений города.

Позже это общество инициировало заключение ряда дополнительных соглашений в договор, в которых незаконно завышалась цена на услуги. Это привело к излишним расходам бюджета в размере более 1 миллиона гривен. Суд принял решение в пользу истца и потребовал вернуть эти средства в полном объеме.

Стоит также напомнить, что в городе Днепр произошло еще одно воровство в бетонном укрытии на Сичеславской Набережной, где неизвестные украли светильники и электрические провода. Эту информацию подтвердила начальник управления по благоустройству города горсовета, Светлана Литвинова. Этот случай является одним из многочисленных: в течение этого года зафиксированы случаи повреждения или краж имущества из 27 модульных защитных сооружений.

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