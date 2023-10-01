В Днепропетровской области местного укусила гадюка, пробравшаяся в его двор.

Так, в Новомосковском районе Днепропетровщины мужчину в собственном дворе укусила гадюка.

Как сообщила врач Татьяна Есич, мужчина рассказал, что возился по хозяйству и в какой-то момент почувствовал сильную боль.

Место укуса не только болело, но и покраснело, и рука начала отекать.

Скорая оперативно отправлялись на вызов, медики ввели потерпевшему мужчину антигистаминное средство и обезболили руку.

Мужчину госпитализировали в больницу в Новомосковске.

В настоящее время врачи оценивают состояние потерпевшего как средней тяжести, добавив, что тот вовремя обратился за помощью и это его спасло.

К слову, яд степной гадюки или гадюки обыкновенной, живущих на Днепропетровщине, оказывают гемолитическое действие, которое может повлечь за собой геморрагический синдром, острую почечную недостаточность или анафилаксию.

Помощь необходимо оказывать пострадавшим сразу, потому что от нее зависит состояние здоровья и последующая жизнь пострадавшего.

"Молодец, спасибо",



"Спасибо спасателям",

"Гордимся нашими коллегами. Настоящие профессионалы! Респект",

"Молодочка пациенты в надежных руках",

"Настоящие профессионалы!",

" Молодцы, коллеги", - пишут слова благодарности украинцы в комментариях.

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