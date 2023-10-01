В Одесской области подросток на мопеде сбил трехлетнего ребенка, появились подробности.

Так, 28 сентября в селе, на территории Раздельнянского городского сообщества произошла авария.

В результате ДТП пострадал трехлетний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Одесщины, установлено, что 13-летний местный житель с разрешения матери ехал на ее мопеде.

В какой-то момент подросток не справился с управлением транспорта и слетел с дороги.

3-летний мальчик как раз гулял с мамой возле своего дома, когда на него наехал 13-летний подросток за рулем мопеда.

Ребенка доставили в районную больницу с травмами головы, подросток в аварии не пострадал.

Известно, что полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Кроме того, решается вопрос о составлении в отношении матери мальчика протокола по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях из-за того, что женщина разрешила малолетнему сыну сесть за руль мопеда.

Напомним, в Одесской области человеческая безответственность чуть не уничтожила более 100 жилых домов.

Спасатели вместе с пожарными местной пожарной охраны, сотрудниками полиции более четырех часов боролись с масштабным пожаром в Киевском районе Одессы.

Как сообщает ГСЧС, сильный огонь вспыхнул у жилых домов.

Известно, что вспыхнула сухая трава у жилых домов на площади более 10 га.

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Как писала Politeka, в Одесском ТЦК новый скандал, обвинения выдвинуты военкому.

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