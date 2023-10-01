Так, в Никополе сообщили о смерти врача.
Об этом информируют на странице Никопольской городской больницы №4.
Сообщается, что ушел из жизни врач-стоматолог Александр Рой.
"С грустью сообщаем, что остановилось сердце нашего коллеги, врача-стоматолога КП «Никопольская городская больница 4» НМР» Рой Александра Петровича. Пусть доброе, светлое воспоминание об Александре Петровиче навсегда останется в сердцах родных, коллег, всех, кто его знал, любил и уважал", – говорится в сообщении.
Коллеги врача выражают искренние соболезнования жене умершего Людмиле Ивановне.
"В нашей памяти он навсегда останется дружелюбным коллегой, профессионалом своего дела", – добавляют коллеги врача.
Известно, что прощание с врачом состоится завтра 01.10.2023 в 12.00 в часовне у морга.
"Светлая память о добром, отзывчивом, человеке, об Александре Петровиче, останется навсегда. 🙏 Упокой, Господи, душу..."
"Светлая память. Соболезнования родным", - пишут в комментариях украинцы.
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