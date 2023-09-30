Так, злоумышленник дерзко угнал велосипед у курьера и теперь ему грозит большой срок.
Как сообщили в Днепровском районном управлении полиции, подозреваемый попросил прокатиться малознакомого человека покататься на велосипеде, а когда получил отказ, то решил взять без разрешения велосипед и скрыться.
Сообщается, что инцидент произошел 28 сентября около 18:35 возле торгового центра в Шевченковском районе города.
Курьер как раз подъехал к киоску, чтобы забрать заказ - в какой-то момент к нему подошел подросток и попросил прокатиться на велосипеде, курьер отказал.
Через некоторое время подозреваемый сел на транспорт и уехал.
Потерпевший догнал похитителя и держал его до приезда полиции.
Оказалось, что грабитель – 17-летний подросток, недавно вышедший из мест лишения свободы за совершение подобных преступлений.
Следователи отделения полиции сообщили юноше о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.186 (грабеж)
УК Украины.
Известно, что максимальное наказание за преступление – до 10 лет лишения свободы, продолжается следствие.
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