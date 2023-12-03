Этим летом цены на электроэнергию снова выросли, так что всех интересует как платить за свет меньше, но при этом пользоваться им вволю.

Многих украинцев беспокоят большие цифры, приходящие им в платежках за коммунальные услуги. Цены за свет не являются исключением. Каждый ищет, как сэкономить и уменьшить свои расходы.

Что следует знать об адекватных расходах на свет:

Один человек потребляет примерно 150 кВт в месяц, если использует домашнюю технику более или менее умеренно. К началу лета этого года тратили на свет около 250 гривен.

Когда цены выросли, то выросли и затраты. Теперь в месяц каждый человек платит около 400 грн, что немного бьет по кошелькам.

Иногда мы думаем, можно ли переплатить за свет, когда мы видим большие суммы в платежках. Но, на самом деле, переплатить нельзя, если вы платите по счетчику.

Как сохранить свои деньги, уменьшив потребление электричества:

Честно говоря, ваши платежки могут выходить большие из-за "воров энергии". Дело не в ваших соседях, нет. Дело в приборах, потребляющих энергию, когда вы ими не пользуетесь. К примеру, телевизор, духовка, микроволновка и т.п.

Чтобы сэкономить ваши деньги необходимо всего лишь:

Выключайте технику, которая не нужна вам в ближайшее время.

Пользоваться приборами только при необходимости. Не использовать кондиционеры и электрические обогреватели.

Утеплить свой дом.

Пользоваться светодиодными лампами.

Ложиться спать не слишком поздно.

Эти советы действительно эффективные помощники в сохранении покоя вашего кошелька.

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