Многих украинцев беспокоят большие цифры, приходящие им в платежках за коммунальные услуги. Цены за свет не являются исключением. Каждый ищет, как сэкономить и уменьшить свои расходы.
Что следует знать об адекватных расходах на свет:
Один человек потребляет примерно 150 кВт в месяц, если использует домашнюю технику более или менее умеренно. К началу лета этого года тратили на свет около 250 гривен.
Когда цены выросли, то выросли и затраты. Теперь в месяц каждый человек платит около 400 грн, что немного бьет по кошелькам.
Иногда мы думаем, можно ли переплатить за свет, когда мы видим большие суммы в платежках. Но, на самом деле, переплатить нельзя, если вы платите по счетчику.
Как сохранить свои деньги, уменьшив потребление электричества:
Честно говоря, ваши платежки могут выходить большие из-за "воров энергии". Дело не в ваших соседях, нет. Дело в приборах, потребляющих энергию, когда вы ими не пользуетесь. К примеру, телевизор, духовка, микроволновка и т.п.
Чтобы сэкономить ваши деньги необходимо всего лишь:
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Выключайте технику, которая не нужна вам в ближайшее время.
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Пользоваться приборами только при необходимости. Не использовать кондиционеры и электрические обогреватели.
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Утеплить свой дом.
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Пользоваться светодиодными лампами.
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Ложиться спать не слишком поздно.
Эти советы действительно эффективные помощники в сохранении покоя вашего кошелька.
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