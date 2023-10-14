Зима в Украине может быть непредсказуемой, поэтому знать, как не замерзнуть дома и сделать этот обогреватель из спирта нужно всем.

Обычно спиртовой обогреватель используют люди, часто ходящие в походы. Он делается легко из средств, обычно имеющихся у каждого дома. Поэтому Politeka рассказывает, как обогреть свою квартиру, когда все привычные средства недоступны.

Как сделать обогреватель дома?

Большой плюс этого обогревателя в том, что он включает в себя спирт. Благодаря этому ваш дом не будет закопчен. Для изготовления обогревателя вам нужно:



жестяная банка из кофе или сгущенки

линейка

полоска бумаги из тетради в клетку

клей или скотч

спирт

маркер

Возьмите жестяную банку и отметьте полоску на расстоянии ⅓ от верха. Прокрутите эту линию по всему диаметру банки. На этой линии наклейте полоску из бумаги и приклейте ее скотчем или клеем. Ножом или шилом проколите отверстия по линии этой полоски. вы должны сделать несколько отверстий, размером 5-8 мм диаметром.

Залейте в банке спирт. Кое-что наклоните ее, чтобы спирт пролился на внешние стороны банки. Накройте банку крышкой, поставьте на не занимающуюся поверхность и подожгите спирт с внешней стороны.

Не забывайте, что для получаса горения вам понадобится около 100 мл спирта. Вы должны несколько раз повторять процедуру поджигания, пока конструкция не перестанет гаснуть.

Обогреватель работает по следующему принципу: стенки банки нагреваются благодаря огню. Тепло по стенкам переходит вниз к спирту, спирт кипит вблизи стенок, в результате чего возрастает давление внутри, пары спирта выходят под давлением через сделанные дыры и, объединяясь с воздухом, пылают.

На этой контрукции можно даже греть воду. А погасить пламя вы можете, просто накрыв конструкцию чем-то сверху. Следует соблюдать необходимые пропорции спиртового продукта, ведь в противном случае этот процесс может нести угрозу для вас.

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