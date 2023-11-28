Когда наступает холодное время, важно знать, как не замерзнуть и не потеть, ведь это может привести к болезням.

Во время холодов надеть правильную одежду бывает нелегко. Всегда получаются крайности – мы либо мерзнем, либо потеем. Чтобы избежать этого, нужно знать некоторые секреты сочетания вещей.

Что такое многослойность?

Если на улице мороз, вам нужно надевать несколько слоев одежды. Это помогает сохранять тепло. Но в этом случае футболка под свитером не поможет, а наоборот усугубит ситуацию. Вы просто вспотеете и станете мокрыми. Следуйте следующим советам:

Самым первым слоем обязательно должно быть термобелье. Она не пропускает холод, а под выводит на второй слой. Лучшее термобелье обычно из синтетических тканей.

Средним слоем может выступать утепленная одежда.

Верхний слой состоит из шапки, куртки и обуви.

Обычно дома достаточно двух слоев, а на улице нужно три.

Как насчет выбора тканей?

Все любят натуральные ткани, но в зимнее время они как раз не самые лучшие для использования. Тепло быстро теряется под ними, а пот легко увлажняет их. Потому используйте синтетику.

В морозную температуру ваша кофточка должна состоять из флиса или натуральной шерсти. Эти ткани отличные утеплители и хорошо выводят лишнее тепло.

Куртку нужно выбирать, учитывая род ваших занятий на улице. Если вы просто идете на прогулку, то для этого подойдет дубленка. Если же на улице вы имеете какую-то активность, то идеальный вариант – легкая мембранная куртка.

Вы должны сказать "Нет" шапкам из хлопка. В такой шапке ваша голова может очень замерзнуть. Отдавайте предпочтение шапкам из натуральных тканей. К примеру, акрила с флисом.

Выбирая обувь, не покупайте ту, которая имеет подошву из резины. В таком случае ваши ноги всегда будут холодными.

Как одеваться тепло в морозную температуру?

Возьмите себе за правило одевать две пары носков. Первым слоем синтетические, вторым – шерстяные.

Когда надеваете две пары брюк, вторыми выбирайте свободные, чтобы гарантировать себе термоизоляцию.

Забудьте о моде и закрывайте свои ноги целиком. Голые лодыжки могут привести к заболеваниям.

Если обувь высокая, заправляйте в нее штаны.

Если чувствуете холод снизу, положите в обувь две стельки.

Чтобы согреть ноги, когда очень холодно, воспользуйтесь горчичниками. Уложите их под ступни.

Предпочитайте свободную обувь. Оно не должно сковывать движения ваших пальцев.

Купите балаклаву для лица.

Что делать, чтобы не потеть, когда холодно?

Потность в холода может привести к болезням. Отрегулируйте температуру тела, если начали потеть.

Начните идти медленнее и снизьте свою физактивность. Затем на короткое время снимите кусок части одежды, чтобы тепло, которое не нужно, получилось. Это может быть шапка или перчатки.

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