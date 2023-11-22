Неприятный запах дома является частым гостем. И хоть он непрошеный, но он приходит. Многие пытаются с ним бороться, не понимая, что основная проблема заключается в старой мебели, полу, грибке и грязных вещах.
При помощи чего можно убрать запах старости:
Первым и самым важным шагом должно быть обнаружение источника, из которого происходит плохой запах. Стоит пересмотреть белье мебель и одежду, которая уже не является новой.
Ситуацию не спасут освежающие воздух средства. Они помогут не полностью. Кроме того, они оказывают токсическое влияние на здоровье человека.
Позаботьтесь о мойке вашего дома. Вымойте каждый уголок средствами, способными устранить дурной запах.
Какие средства помогут:
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Уксус. Можно смешать две ложки уксуса и чашку воды. Смочите тряпку в этой смеси. Протрите ею все в доме. Сделайте то же самое через 7 дней.
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Мариуполь. Темную мебель можно спасти марганцовкой. Протрите их этим раствором и повторите процедуру за 7 дней.
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Лимонная кислота и уксус. Этот способ хорош для очистки мягкой мебели. Чайную ложку уксуса и чайную ложку лимонной кислоты смешайте со стаканом воды и одной столовой ложкой какого-нибудь моющего средства. Вам нужно будет использовать именно образующуюся пену. Нанесите ее на мебель и оставьте на два часа. Затем очистите мебель влажной щеткой.
Способы, которые помогут закрепить сделанное:
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Разложите по квартире цитрусовую кожуру и цедру. Особое внимание уделите труднодоступным местам.
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Кофе (молотый или в зернах) разложите по всем углам дома.
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Соду или лимонную кислоту насыпьте в небольшие емкости и разнесите по нескольким местам в доме.
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Смешайте уксус и теплую воду в соотношении 1:1. Долейте в смесь эфирное масло любого вида и нанесите на поверхности, с которых поступает плохой запах.
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