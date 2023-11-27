Как вкусно приготовить оладьи знает не каждый, поэтому этот универсальный рецепт вам точно поможет.

В современных условиях найти рецепт оладий очень просто. Однако многие хозяйки сталкиваются с тем, что этот десерт у них не получается. Казалось бы, делают все по правилам, а результат не очень утешителен. Причина может скрываться в ошибках, которые, на первый взгляд, таковыми не кажутся.

Некоторые женщины переполнены, что многие яйца делают оладьи мягкими, но это мнение ошибочно. Если вы замешиваете 0,5–1 л теста, то одного яйца для этого количества смеси вполне хватит. Большое количество яиц делает блины очень забитыми.

Еще один из секретов – масло. При замешивании теста следует добавить всего одну ложку масла, чтобы оладьи были мягкими и не впитывали масло во время жарки.

Залог прекрасных оладий – время, которое вы выделяете для того, чтобы тесто немного постояло. Это касается не только тех рецептов, которые содержат дрожжи, но и другие. Когда тесто некоторое время отдыхает, ваши оладьи набирают воздушность естественным путем.

Учитывайте также количество муки. Следует добавить ее немало, ведь если муки будет немного, оладьи получатся тоненькими.

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