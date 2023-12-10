Сегодня у большинства людей есть ноутбуки, смартфоны, планшеты и бесчисленное множество других устройств стоимостью в тысячи долларов, которые играют решающую роль в нашей повседневной жизни.

Правильный уход за этими предметами может быть непростым, поскольку они содержат хрупкое оборудование и работают от компьютера.

Зарядка телефона на ночь

Вы уже слышали предупреждение: никогда не оставляйте мобильные телефоны включенными на ночь. Литий-ионные аккумуляторы со временем теряют свою емкость и становятся «зависимыми» от зарядных устройств. Мобильные телефоны также могут перегреться, если они подключены к сети слишком долго, а шнур питания будет потреблять много электроэнергии впустую.

Еда за клавиатурой

Если вы берете «рабочий обед», чтобы посмотреть онлайн видео с кошками, избегайте жевать прямо за компьютером. Крошки могут застрять на клавиатуре, которую очень сложно очистить, и они могут даже повлиять на отслеживание мыши.

Оставление устройств в автомобиле

Электроника лучше всего работает при комнатной температуре, но автомобили редко поддерживают этот умеренный диапазон: летом часто становится невыносимо жарко, а зимой - невыносимо холодно. Не поддавайтесь желанию оставить ноутбук в машине, пока вы выполняете поручения, поскольку это может привести к сокращению срока службы батареи или выходу из строя компонентов.

Использование бытовых чистящих средств

Даже если на бутылке написано «универсальное», бытовые чистящие средства не предназначены для электроники. Химические вещества могут серьезно повредить экраны или привести к неисправности устройств. Отложите распылитель и влажные салфетки и вместо этого положитесь на простую ткань из микрофибры в качестве первой линии защиты.

Принести телефон в ванную

Признайтесь: вы взяли телефон в ванную. Пришло время выбросить эту вредную привычку из своей жизни . Помимо вероятности того, что ваш телефон будет собирать всевозможные микробы, вы также рискуете уронить телефон в унитаз — фу!

Запутывание шнуров

За запутанные шнуры можно споткнуться, а если ваши розетки перегружены, это также может привести к пожару . Управляйте ситуацией, укрощая хаотичные шнуры с помощью скрученных стяжек, обращая внимание на изношенные участки и освобождая перегруженные розетки, которые могут вызвать возгорание.

Не использовать чехол

Вы можете отказаться от лишнего объема в кармане, но приобретение чехла для смартфона сэкономит деньги в долгосрочной перспективе, поскольку он защитит от падений, царапин и даже повреждений от воды. Ноутбуки, планшеты и электронные книги также выигрывают от дополнительной защиты чехла.

Пренебрежение обновлениями

Следить за регулярными обновлениями может показаться сложной задачей, но они жизненно важны для обеспечения правильной работы вашей электроники . Игнорирование обновлений мобильного телефона или компьютера отрицательно влияет на ваши приложения, замедляет работу вашего устройства и делает его более уязвимым для хакеров.

Источник: bobvila.com.

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