В Днепропетровской области мужчину приговорили к пожизненному заключению, стало известно, что он натворил.

Так, в Днепропетровской области обвиняемого мужчину приговорили к пожизненному заключению.

В Днепропетровской области суд объявил приговор жителю Каменского, обвиненному в изнасиловании малолетнего ребенка и хранении боеприпасов.

Об этом говорится в пресс-релизе областной прокуратуры.

В суде было доказано, что в сентябре прошлого года 36-летний мужчина оказался в квартире, туда с прогулки вернулись двое малолетних детей, он зашел с ними в подъезд и представился врачом.

Узнав, что в квартире нет взрослых, мужчина попросил 7-летнего мальчика выйти в другую комнату, а сам изнасиловал 8-летнюю девочку, избив ее.

У задержанного во время обысков изъяли корпус ручной оборонительной осколочной гранаты и пыл.

Суд признал мужчину виновным в изнасиловании ребенка и незаконном приобретении, хранении взрывчатки и боеприпасов без разрешения (часть 6 статьи 152, часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины).

Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы.

Источник: Суспільне.

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