Как приготовить эти баклажаны по-грузински будут спрашивать у вас все, кто их попробует.

Рецептов баклажанов можно найти многое, но не все они будут по-настоящему вкусными. Предлагаем вам вариант приготовления этого замечательного овоща, который удивит вашу семью и ваших гостей.

Какие продукты вам понадобятся для приготовления:

2,5 кг баклажанов

250 г болгарского перца

острый перец, по вашему усмотрению

150 г чеснока

по полпучка укропа, петрушки, базилика, кинзы

смена 1/3 час. л.

200 мл масла для жарки

Ингредиенты для маринада на четыре пол-литровых банка:

500 мл воды

смена 2 часа. л.

2 столовые ложки сахара

5 столовых ложек уксуса 9%

Как приготовить:

Нарежьте баклажаны на длинные пластинки и обжарьте до золотистости. Тем временем, произведите заправку. В блендере измельчите болгарский перец, острый перец и чеснок. Измельчите зелень. Перемешайте все и посолите. На каждый кусочек баклажана положите вышедшую заправку и сделайте рулетик. Когда рулетики будут готовы, поместите их в банки. Приготовьте маринад и залейте его в банки. В течение 20 минут стерилизуйте консервацию (это время подходит для банок указанного размера).

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