Рецептов баклажанов можно найти многое, но не все они будут по-настоящему вкусными. Предлагаем вам вариант приготовления этого замечательного овоща, который удивит вашу семью и ваших гостей.
Какие продукты вам понадобятся для приготовления:
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2,5 кг баклажанов
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250 г болгарского перца
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острый перец, по вашему усмотрению
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150 г чеснока
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по полпучка укропа, петрушки, базилика, кинзы
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смена 1/3 час. л.
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200 мл масла для жарки
Ингредиенты для маринада на четыре пол-литровых банка:
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500 мл воды
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смена 2 часа. л.
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2 столовые ложки сахара
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5 столовых ложек уксуса 9%
Как приготовить:
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Нарежьте баклажаны на длинные пластинки и обжарьте до золотистости.
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Тем временем, произведите заправку. В блендере измельчите болгарский перец, острый перец и чеснок. Измельчите зелень. Перемешайте все и посолите.
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На каждый кусочек баклажана положите вышедшую заправку и сделайте рулетик.
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Когда рулетики будут готовы, поместите их в банки.
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Приготовьте маринад и залейте его в банки.
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В течение 20 минут стерилизуйте консервацию (это время подходит для банок указанного размера).
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