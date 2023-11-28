Рецептов баклажанов можно найти многое, но не все они будут по-настоящему вкусными. Предлагаем вам вариант приготовления этого замечательного овоща, который удивит вашу семью и ваших гостей.

Какие продукты вам понадобятся для приготовления:

  • 2,5 кг баклажанов

  • 250 г болгарского перца

  • острый перец, по вашему усмотрению

  • 150 г чеснока

  • по полпучка укропа, петрушки, базилика, кинзы

  • смена 1/3 час. л.

  • 200 мл масла для жарки

Газ, кухня, квартира

Ингредиенты для маринада на четыре пол-литровых банка:

  • 500 мл воды

  • смена 2 часа. л.

  • 2 столовые ложки сахара

  • 5 столовых ложек уксуса 9%

Что приготовить из кабачков, рецепт

Как приготовить:

  1. Нарежьте баклажаны на длинные пластинки и обжарьте до золотистости.

  2. Тем временем, произведите заправку. В блендере измельчите болгарский перец, острый перец и чеснок. Измельчите зелень. Перемешайте все и посолите.

  3. На каждый кусочек баклажана положите вышедшую заправку и сделайте рулетик.

  4. Когда рулетики будут готовы, поместите их в банки.

  5. Приготовьте маринад и залейте его в банки.

  6. В течение 20 минут стерилизуйте консервацию (это время подходит для банок указанного размера).

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