В Днепре на территории рынка «Озерка» разгорелся пожар, местные публикуют кадры с места ЧП.

Так, в пятницу, 29 сентября, в Днепре на территории рынка «Озерка» произошел пожар.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, около 09:55 из окон одного из зданий на территории рынка были видны клубы густого дыма.

На место прибыло шесть спецмашин ГСЧС.

Также, по словам свидетелей, горит складское помещение, предварительно установлено, что произошло возгорание бумажных изделий.

"Рынок "Озерка" сильно горит: дым уже идет из всех окон. На месте работает 6 спецмашин", - говорится в сообщении.

Пока ликвидация пожара продолжается, все детали ЧП выясняются.

Напомним, В Днепропетровской области был замечен крайне опасный паук.

Сообщается, что от укуса этого паука онет тело.

Так, на днях на Днепропетровщине заметили опасного паука – это паук-солнышко или Черный Эрезус (Eresus kollari).

Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Известно, что Эрезус является одним из самых ядовитых пауков, находящихся на территории Украины.

Укус паука вызывает сильную боль и онемение от трех до шести дней.

Итак, если встретите Эрезус, лучше обходите его и не прикасайтесь.

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