Так, в пятницу, 29 сентября, в Днепре на территории рынка «Озерка» произошел пожар.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, около 09:55 из окон одного из зданий на территории рынка были видны клубы густого дыма.

На место прибыло шесть спецмашин ГСЧС.

В Днепре на территории рынка «Озерка» вспыхнул пожар

Также, по словам свидетелей, горит складское помещение, предварительно установлено, что произошло возгорание бумажных изделий.

"Рынок "Озерка" сильно горит: дым уже идет из всех окон. На месте работает 6 спецмашин", - говорится в сообщении.

В Днепре на территории рынка «Озерка» вспыхнул пожар

Пока ликвидация пожара продолжается, все детали ЧП выясняются.

Напомним, В Днепропетровской области был замечен крайне опасный паук.

Сообщается, что от укуса этого паука онет тело.

Так, на днях на Днепропетровщине заметили опасного паука – это паук-солнышко или Черный Эрезус (Eresus kollari).

Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Известно, что Эрезус является одним из самых ядовитых пауков, находящихся на территории Украины.

Укус паука вызывает сильную боль и онемение от трех до шести дней.

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Итак, если встретите Эрезус, лучше обходите его и не прикасайтесь.

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