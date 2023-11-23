Чеснок добавляют ко многим рецептам, ведь именно он может придать блюду особые нотки, которые ничем не заменить. Не обойтись без чеснока и нашему здоровью, ведь он оказывает положительное влияние на иммунитет и сердечно-сосудистую систему. Politeka расскажет, как сохранить чеснок свежим в течение долгого времени.
Советы для хранения чеснока дома:
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Если вы выращиваете чеснок самостоятельно, во время сбора урожая, очистите его от земли и верхней шелухи, а также просушите.
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В случае, если вы хотите приобрести чеснок в магазине, обращайте внимание на не имеющие повреждения головки. Они должны быть жесткими.
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И в первом и во втором случае вам следует обращать внимание на качество чеснока. Если вы приобретаете чеснок не для срочного употребления, а для того чтобы хранить его, то выбирайте наилучшие луковицы.
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Поврежденный чеснок можно использовать в ближайшее время, ведь долго он лежать не будет.
Относительно основных секретов:
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Верхний и нижний кончики чеснока припеките пламенем. Подойдет любой способ обжига. Первоочередно прижгите корни плода, а позже – верхнюю часть.
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Для хранения используйте хлопковый мешок. Поставьте его туда, где нет воды и солнца. К примеру, можно взять ящик.
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Иногда проверяйте свой продукт. Некоторый чеснок может выглядеть хорошо, но быть поврежденным из сердца. Со временем это проявится, и его нужно убрать от других. Если там, где хранится чеснок, плохая вентиляция, к нему нужно заглядывать все чаще и иногда сушить.
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