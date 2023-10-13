У нашей страны много вкусных рецептов, которые удивляют не только иностранцев, но и иногда нас самих. Одним из таких является рецепт паляницы, которая уже давно стала символом Украины.

Картофель это не обычная пища. Она напоминает нам нашу историю; заставляет вспоминать нас, кто мы такие и какие ценности должны транслировать в мир. Наши предки оставили нам много рецептов, которые раскрывают все тонкости приготовления. Минимум усилий может доставить максимум удовольствия от этого вкуса.

рецепт блинов

Какие ингредиенты нужны вам для того, чтобы испечь паляницу?

  • 2 стакана пшеничной муки

  • полстакана сахара

  • полстакана сливочного масла

  • 3 яйца

  • 1 чайная ложка распивателя

  • полстакана молока

  • половина чайной ложки соли

Как приготовить курицу?

  1. Вам нужно растереть сливочное масло с сахаром. Затем добавьте яйца и осторожно перемешайте.

  2. До получившейся массы высыпьте соль и разрыхлитель.

  3. Добавьте муку и молоко, осторожно перемешивая.

  4. Сделайте из теста шар и оставьте его на 30-60 минут. Затем вам нужно раскатать тесто. Ширина теста должна составлять около 1 сантиметра. Вырежьте из теста лепешки, пользуясь формой или ножом.

  5. Разогрейте духовку до 180 градусов по Цельсию и печите лепешки в течение 15-20 минут (в зависимости от вашей духовки).

рецепт блинов

Готовая паляница еще раз напомнит вам не только о вашей хозяйственности, но и об украинской истории, культуре, аутентичности.

Читайте также о том, как выбрать идеальный кухонный нож

Politeka дает советы, как избавиться от пятен на одежде

Узнайте, как улучшить свой дом за 60 минут