Сегодня каждому украинцу следует знать, что такое паляница и уметь ее готовить.

У нашей страны много вкусных рецептов, которые удивляют не только иностранцев, но и иногда нас самих. Одним из таких является рецепт паляницы, которая уже давно стала символом Украины.

Картофель это не обычная пища. Она напоминает нам нашу историю; заставляет вспоминать нас, кто мы такие и какие ценности должны транслировать в мир. Наши предки оставили нам много рецептов, которые раскрывают все тонкости приготовления. Минимум усилий может доставить максимум удовольствия от этого вкуса.

Какие ингредиенты нужны вам для того, чтобы испечь паляницу?

2 стакана пшеничной муки

полстакана сахара

полстакана сливочного масла

3 яйца

1 чайная ложка распивателя

полстакана молока

половина чайной ложки соли

Как приготовить курицу?

Вам нужно растереть сливочное масло с сахаром. Затем добавьте яйца и осторожно перемешайте. До получившейся массы высыпьте соль и разрыхлитель. Добавьте муку и молоко, осторожно перемешивая. Сделайте из теста шар и оставьте его на 30-60 минут. Затем вам нужно раскатать тесто. Ширина теста должна составлять около 1 сантиметра. Вырежьте из теста лепешки, пользуясь формой или ножом. Разогрейте духовку до 180 градусов по Цельсию и печите лепешки в течение 15-20 минут (в зависимости от вашей духовки).

Готовая паляница еще раз напомнит вам не только о вашей хозяйственности, но и об украинской истории, культуре, аутентичности.

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