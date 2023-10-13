У нашей страны много вкусных рецептов, которые удивляют не только иностранцев, но и иногда нас самих. Одним из таких является рецепт паляницы, которая уже давно стала символом Украины.
Картофель это не обычная пища. Она напоминает нам нашу историю; заставляет вспоминать нас, кто мы такие и какие ценности должны транслировать в мир. Наши предки оставили нам много рецептов, которые раскрывают все тонкости приготовления. Минимум усилий может доставить максимум удовольствия от этого вкуса.
Какие ингредиенты нужны вам для того, чтобы испечь паляницу?
-
2 стакана пшеничной муки
-
полстакана сахара
-
полстакана сливочного масла
-
3 яйца
-
1 чайная ложка распивателя
-
полстакана молока
-
половина чайной ложки соли
Как приготовить курицу?
-
Вам нужно растереть сливочное масло с сахаром. Затем добавьте яйца и осторожно перемешайте.
-
До получившейся массы высыпьте соль и разрыхлитель.
-
Добавьте муку и молоко, осторожно перемешивая.
-
Сделайте из теста шар и оставьте его на 30-60 минут. Затем вам нужно раскатать тесто. Ширина теста должна составлять около 1 сантиметра. Вырежьте из теста лепешки, пользуясь формой или ножом.
-
Разогрейте духовку до 180 градусов по Цельсию и печите лепешки в течение 15-20 минут (в зависимости от вашей духовки).
Готовая паляница еще раз напомнит вам не только о вашей хозяйственности, но и об украинской истории, культуре, аутентичности.
Читайте также о том, как выбрать идеальный кухонный нож
Politeka дает советы, как избавиться от пятен на одежде
Узнайте, как улучшить свой дом за 60 минут