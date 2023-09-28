В Днепре ликвидировали деятельность очередного мошеннического call-центра, рабочие которого похищали деньги украинцев.

Аферисты обустроили офис компьютерной техникой и привлекли 20 операторов.

Как сообщает Офис Генпрокурора, представители call-центра находили связь с временно живущими в Польше украинцами.

Мошенники представлялись работниками службы безопасности банка и настаивали на необходимости загрузки приложения якобы для защиты данных.

Таким образом, мошенники узнавали данные об остатке средств на счете и «BLIK-код», который давал их возможность выводить деньги на свои счета или криптогаманцы.

Установлено 15 пострадавших, сумма ущерба – более полумиллиона гривен.

В помещении офиса, дома и в автомобилях подозреваемых были изъяты телефоны, сим-карты, компьютерная техника, черновые записи, оружие, 2 млн грн в разных валютах и ​​авто.

Фигуранты сообщены о подозрении двум организаторам и 11 участникам преступной организации.

Известно, что подозреваемым инкриминируют создание, руководство преступной организацией, а также мошенничество (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Следствие продолжается.

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