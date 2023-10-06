Сохранить продукты при отключении электричества очень легко, если вы знаете этот простой лайфхак.

Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украины российской федерацией, этой зимой украинцев могут ожидать частые отключения электроэнергии. По этой причине многие беспокоятся о том, как будет храниться их пища, которая долгое время будет находиться не в надлежащих условиях.

Так что Politeka подготовила неожиданный лайфхак, с которым вам больше не придется волноваться о том, что продукты испортятся.

Как при отсутствии электричества сохранить пищу в свежем состоянии?

Вас может удивить это, но в хранении продуктов вам может помочь стиральная машина. Вам следует заполнить ее льдом и поместить туда свои запасы. Металл, из которого сделан барабан вашей машинки, поможет поддерживать холодную температуру. Благодаря этому продукты могут иметь даже лучшее состояние, чем было в холодильнике. В ситуации, когда блекаут длится очень долго, ваша стиральная машинка может полностью заменить морозильную камеру.

Еще одно преимущество этого способа состоит в том, что вам не нужно думать о том, куда девать воду, если лед начнет таять. Ваша машинка скачет ее автоматически и спустит в канализацию.

Большую эффективность этот метод может набрать, если стиральная машина стоит в холодной комнате. Тогда продукты будут свежими еще дольше.

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