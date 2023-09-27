В Днепре снова разбрасывают яд для крыс, но от него страдают домашние любимцы.

Так, в Днепре на Победе разбрасывают яд для крыс.

Как сообщают местные СМИ и телеграмм-каналы, жители Днепра бьют тревогу из-за того, что догхантеры разбрасывают на Победе яд для крыс, от которого страдают собаки.

"Таким образом они пытаются отравить собак. Поэтому, пожалуйста, берегите своих любимцев!", - говорится в сообщении.

Кроме того, местные добавляют уже замечавшие ранее яд на набережной, в районе Косы, на бульваре Славы.

Напомним, подобные случаи местные уже фиксировали в Днепре, недавно догхантеры разбрасывали яд на Красном Камне, в Днепре также отравили собаку-талисман целого микрорайона.

Источник: dnepr.info.

К слову, в Днепропетровской области был замечен крайне опасный паук.

Сообщается, что от укуса этого паука онет тело.

Так, на днях на Днепропетровщине заметили опасного паука – это паук-солнышко или Черный Эрезус (Eresus kollari).

Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Известно, что Эрезус является одним из самых ядовитых пауков, находящихся на территории Украины.

Укус паука вызывает сильную боль и онемение от трех до шести дней.

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