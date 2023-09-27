Так, в Днепре на Победе разбрасывают яд для крыс.
Как сообщают местные СМИ и телеграмм-каналы, жители Днепра бьют тревогу из-за того, что догхантеры разбрасывают на Победе яд для крыс, от которого страдают собаки.
"Таким образом они пытаются отравить собак. Поэтому, пожалуйста, берегите своих любимцев!", - говорится в сообщении.
Кроме того, местные добавляют уже замечавшие ранее яд на набережной, в районе Косы, на бульваре Славы.
Напомним, подобные случаи местные уже фиксировали в Днепре, недавно догхантеры разбрасывали яд на Красном Камне, в Днепре также отравили собаку-талисман целого микрорайона.
Источник: dnepr.info.
К слову, в Днепропетровской области был замечен крайне опасный паук.
Сообщается, что от укуса этого паука онет тело.
Так, на днях на Днепропетровщине заметили опасного паука – это паук-солнышко или Черный Эрезус (Eresus kollari).
Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
Известно, что Эрезус является одним из самых ядовитых пауков, находящихся на территории Украины.
Укус паука вызывает сильную боль и онемение от трех до шести дней.
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