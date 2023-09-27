В Днепропетровской области был замечен крайне опасный паук.

Сообщается, что от укуса этого паука онет тело.

Так, на днях на Днепропетровщине заметили опасного паука – это паук-солнышко или Черный Эрезус (Eresus kollari).

Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Известно, что Эрезус является одним из самых ядовитых пауков, находящихся на территории Украины.

Укус паука вызывает сильную боль и онемение от трех до шести дней.

Самцы имеют размеры от 8 до 11 миллиметров, самки чуть больше, от 9 до 16 миллиметров.

Самца легко распознать по алому брюху, он украшен четырьмя круглыми черными пятнами.

Самка полностью черная, за исключением пучка из охристых волосков на голове.

Также известно, что Эрезус живет в норе, устланной паутиной.

На входе в нору паутина расширяется и образует "ковер", разложенный на земле, он нитями, которые являются ловушкой для насекомых и т.д.

Итак, если встретите Эрезус, лучше обходите его и не прикасайтесь.

Источник: dnepr.info.

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