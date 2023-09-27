Сообщается, что от укуса этого паука онет тело.
Так, на днях на Днепропетровщине заметили опасного паука – это паук-солнышко или Черный Эрезус (Eresus kollari).
Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
Известно, что Эрезус является одним из самых ядовитых пауков, находящихся на территории Украины.
Укус паука вызывает сильную боль и онемение от трех до шести дней.
Самцы имеют размеры от 8 до 11 миллиметров, самки чуть больше, от 9 до 16 миллиметров.
Самца легко распознать по алому брюху, он украшен четырьмя круглыми черными пятнами.
Самка полностью черная, за исключением пучка из охристых волосков на голове.
Также известно, что Эрезус живет в норе, устланной паутиной.
На входе в нору паутина расширяется и образует "ковер", разложенный на земле, он нитями, которые являются ловушкой для насекомых и т.д.
Итак, если встретите Эрезус, лучше обходите его и не прикасайтесь.
Источник: dnepr.info.
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