Известно, что родители также обратились в Госпродпотребслужбу Киева, чтобы те проверили кухню в школе и санитарные нормы там.

В школе №156, расположенной в Подольском районе Киева, родители высказали жалобы на то, что в школьной столовой детям были поданы макароны с тараканом. Запись видео об этом инциденте была опубликована в социальных сетях.

Известно, что родители также обратились в Госпродпотребслужбу Киева. В настоящее время служба проводит расследование данной ситуации.

По словам авторов записи, тараканов в блюде обнаружили в школе №156, которая находится в Подольском районе столицы, а видео было снято самими учениками школы. На видео, опубликованном учениками, можно увидеть обед школьников - на тарелке лежали макароны, яйца и таракан.

"Это таракан! Таракан! Вы что на приколе! Меня сейчас вырвет", - слышны в кадре возгласы детей.

Представители главного управления Госпродпотребслужбы Киева подтвердили получение жалобы от родителей учащихся школы №156. Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, рассказал, что согласно поданному обращению уже планируется провести мероприятия государственного надзора и контроля в этой школе.

Мероприятия включают в себя необходимость проверки, каким образом в школе осуществляется борьба с тараканами и грызунами. Также там уточнили, что факт наличия таракана в блюде не подтвердился, но проверяющие собираются изучить, как именно в школе проводятся процедуры дезинсекции, дератизации и дезинфекции.

Источник: ТСН.

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