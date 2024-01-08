Накануне задержанные направили россиянам координаты для удара по городу.

Как сообщает СБУ, главными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия.

Сообщается, что «наведением» ракет на Киев занимались двое местных - они работали на главное управление генштаба России.

По указанию противника агенты отслеживали базирование и перемещение защитников.

Вражеские агенты на улицах скрыто фиксировали пункты дислокации украинских защитников и «втемную» узнавали у знакомых «нужные» данные.

Агенты отправляли через мессенджер фото и геолокацию объектов энергетической инфраструктуры.

За каждую выполненную задачу предатели получали от россиян деньги.

Во время обысков были изъяты телефоны со снимками украинских объектов и переписка с кураторами из России.

Кроме того, были найдены банковские карты, с помощью которых вражеские агенты получали деньги от «куратора» из России.

Следователи СБУ уже сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Известно, что злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

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