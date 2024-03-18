Во время судебного разбирательства подсудимый признал свою вину и выразил раскаяние.

В Тернополе мужчина, в течение четырех месяцев, устраивал себе бесплатные обеды в ресторанах, избежав оплаты своих заказов благодаря изобретательной мошеннической схеме. Эта история стала предметом рассмотрения Тернопольского горрайонного суда.

По приговору суда, местный житель с декабря 2022 по апрель 2023 регулярно заказывал доставку еды в ресторанах и не платил за нее. Для этого он предъявлял фальшивые чеки, подтверждающие оплату, хотя фактически ничего не оплачивал.

Все началось с того, что мужчина часто заказывал суши в разных заведениях Тернополя и оформлял заказы по крайней мере четыре раза в месяц. Его долг перед ресторанами составил более 20 тысяч гривен.

Во время судебного разбирательства подсудимый признал свою вину и выразил раскаяние. Он также сообщил, что уже урегулировал свой долг перед заведениями питания. Эту информацию подтвердила владелица ресторанов, которая выступила как потерпевшая сторона и заявила, что мужчина уплатил ущерб, нанесенный ее ресторану.

Суд признал мужчину виновным по частям 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Он был приговорен к уплате штрафа в размере 51 тысячи гривен. Это решение суда может быть обжаловано в апелляционном суде.

Источник: ТСН.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.