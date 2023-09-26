Причастен к трагедии с 16-летней девушкой в ​​Днепре может быть отец пяти детей.

Так, преступление мог совершить 46-летний отец пятерых детей, старшая дочь которого является ровесницей убитой девушки из Пятихаток.

Как рассказал глава МВД Игорь Клименко, на поиски преступника ушло 18 суток, на его поиски отправились более 150 полицейских.

Также было опрошено более 600 человек, которые могли что-либо знать о преступлении.

Известно, что после преступления подозреваемый хотел скрыться за границей, но безуспешно.

В полиции Днепропетровщины добавили, что 16-летняя Лиза в преддверии гибели с одноклассниками праздновала начало нового учебного года.

Домой девочка возвращалась в три часа ночи, по дороге ее заметил 46-летний мужчина.

Он долго шел за ней, а потом набросился, зажал рукой рот и затянул Лизу в запущенное здание, где изнасиловал девушку, а затем задушил.

Известно, что Лиза была единственным ребёнком в семье, ее подруга Алла рассказала, что Елизавета была «очень правильной девочкой».

"Лиза одевалась стильно, но не так, как много ее ровесниц. В ее поведении или одежде никогда не было ничего, что бы провоцировало потенциальных преступников", - рассказала Алла.

Также она добавила, что место, где преступник напал на подругу, не освещается. Жалобы местные жители писали не раз, но освещения так и не появилось.

Источник: Факты .

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