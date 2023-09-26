Судья такого "унижения" от патрульных не простил и решил "поставить полицейских на место".

В Бабушкинском районном суде города Днепра начался судебный процесс, связанный с задержанием патрульным полицейским судьей, находившимся за рулем автомобиля с признаками алкогольного опьянения. Теперь он решил отомстить полицейскому, что остановил его и подал в суд на него в ответ.

Эта история произошла 12 июня 2022 в Днепре. Патрульный экипаж, в который входил 24-летний Елисей Просвиров, получил информацию, что водитель автомобиля Ford Мустанг может быть нетрезвым. Полицейские остановили автомобиль, где за рулем находился мужчина с признаками алкогольного опьянения.

В ходе проверки водитель отказался подвергаться проверке на алкоголь. Вместо этого он начал аргументировать, что должен спешить к своим детям и предлагал полицейским уехать с ним. После отказа от этой идеи водитель пытался уехать с места остановки.

Когда полицейские отказались разрешить нетрезвому водителю двигаться, он попытался завести двигатель и уехать. Это привело к тому, что несколько полицейских экипажей были вынуждены заблокировать автомобиль.

Пассажиры, включая жену водителя, активно протестовали и призывали его не уезжать. Некоторые даже наносили удары по голове водителя. Полицейским пришлось действовать решительно и вытащить водителя из автомобиля. Из-за сопротивления, которое он оказывал, на него были наделены оковы. Эта ситуация спровоцировала потасовку, к которой присоединились женщины, пытавшиеся защитить водителя, нанося удары полицейским по головам.

Со временем судья решил "рассчитаться" со стражами порядка. К концу июня прошлого года он подал заявление в Государственное бюро расследований (ДБР) на полицейского.

Адвокат полицейского, Тамила Ульянова, утверждает, что из трех полицейских экипажей, участвовавших в задержании и составлении материалов по статьям 130 и 185 КУоАП, после полугода следствия, главным образом, по действиям одного прокурора, был "назначен" только один обвиняемый - Елисей Просвиров.

Ульянова отмечает, что насколько она знает, следователи ДБР не были заинтересованы в разрешении этого дела как конфликта между судьей и полицейскими. Они даже отказались подписывать обвинительный акт, не видя достаточных оснований для предъявления обвинения. Большинство следственных и процессуальных действий было проведено прокурором областной прокуратуры Артемом Желибой. Также следует отметить, что были нарушены процедурные нормы в ходе следствия.

Например, следствие проводилось без внесения соответствующих квалификационных записей в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), что прямо запрещено в соответствии со статьей 214 Уголовного процессуального кодекса Украины. Более того, подозрение было выдвинуто по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает более суровые наказания - до 8 лет лишения свободы. Но в Едином реестре досудебных расследований нет упоминания о переквалификации обвинения.

Кроме того, по словам адвоката, некоторые следственные действия были проведены прокурором Артемом Желибой еще до передачи материалов уголовного производства в органы досудебного расследования.

По прошествии пяти месяцев после передачи дела в суд прокурор подал ходатайство об избрании меры пресечения в отношении полицейского и его отстранения от должности. Дело полицейского Елисея Просвирова слушается в Бабушкинском районном суде Днепра. Важно отметить, что глава этого суда знакома семье судьи Рычки и призналась в этом во время суда. То есть делается все, чтобы посадить правоохранителя.

Источник: Обозреватель.

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