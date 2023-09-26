Расследование было проведено по инициативе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Было поставлено в известность о подозрении в незаконном обогащении бывшему руководителю Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Как сообщили в Офисе генерального прокурора, расследование было проведено по инициативе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

По результатам следствия установлено, что собственность подозреваемого бывшего руководителя Днепропетровского областного территориального центра комплектования и его семьи включает активы, стоимость которых значительно превышает их законные доходы.

За период полутора лет, прошедший после начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, подозреваемый, согласно заключению Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), приобрел имущественные активы на сумму более 8,8 миллионов гривен.

Похоже, он последовал примеру скандального Евгения Борисова, который был военкомом из Одессы и во время войны незаконно обогатился на 152 миллиона гривен.

В настоящее время к нему было предъявлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Предварительное досудебное расследование по данному уголовному делу проводится следователями Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области при оперативной поддержке Управления стратегических расследований полиции в Днепропетровской области.

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