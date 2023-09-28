Эта женщина была разоблачена в апреле 2023 года и сейчас она находится под стражей.

Прокуроры из Днепропетровской областной прокуратуры подали обвинительный акт в суд в отношении женщины из Кривого Рога. Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, она распространила материалы, содержащие публичные призывы к насильственной смене государственной власти, распространение информации о расположении военных формирований и отрицании вооруженной агрессии рф.

Расследованием установлено, что симпатизирующая пророссийским взглядам женщина использовала свой личный аккаунт в запрещенной социальной сети для распространения военной информации. Она разместила данные о местонахождении личного состава подразделения Национальной гвардии Украины.

Эта информация не была доступна общественности через официальные государственные источники, а ее возможное разглашение врагу могло нанести вред обороноспособности и национальной безопасности.

Кроме того, женщина в своих сообщениях выражала пожелания успеха российским военным и в комментариях высоко выражала президента российской федерации.

Эта женщина разоблачена в апреле 2023 года, и она сейчас находится под стражей. Предварительное досудебное расследование по этому уголовному делу проводили следователи отдела Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

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