С 2024 года средняя заработная плата штатных работников в Украине вырастет на 20,6%.

Так, в 2024 году средняя зарплата вырастет на 20,6% при сохранении численности работников 6,1 млн. человек.

Об этом говорится в прогнозе на среднесрочный период, который прилагается к проекту госбюджета-2024.

Из ожидаемых по итогам 2023 года 18,12 тысячи гривен до 21,85 тыс. грн.

2024 средняя заработная плата штатных работников в Украине вырастет на 20,6%: ожидаемых по итогам 2023 18,12 тыс. грн до 21,85 тыс. грн.

Согласно прогнозу с изменениями, средняя зарплата в 2023 году должна составить 18,31 тыс. грн, однако фактически ожидается меньше 18,12 тыс. грн.

Источник: minfin.com.ua.

К слову, в октябре этого года некоторые украинцы автоматически получат льготы на оплату коммунальных услуг, ранее получавших нулевую субсидию.

Эта субсидия доступна малообеспеченным семьям, которые самостоятельно не могут оплатить коммунальные услуги, и она распространяется как на арендаторов, так и на владельцев жилья.

Если у вас есть право на дополнительные льготы, вы также можете добавить эти документы в общий пакет.

Субсидию можно оформить в онлайн через "Действие" или вебпортал "Пенсионного фонда", так и офлайн в ЦНАПе или Пенсионном фонде.

Субсидия назначается на отопительный сезон и в каждом случае начисляется индивидуально.

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Напомним, учитывая повышение тарифов на электроэнергию в Украине, максимально изменятся правила выплаты субсидии.

Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.