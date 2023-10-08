Так, в 2024 году средняя зарплата вырастет на 20,6% при сохранении численности работников 6,1 млн. человек.
Об этом говорится в прогнозе на среднесрочный период, который прилагается к проекту госбюджета-2024.
Из ожидаемых по итогам 2023 года 18,12 тысячи гривен до 21,85 тыс. грн.
2024 средняя заработная плата штатных работников в Украине вырастет на 20,6%: ожидаемых по итогам 2023 18,12 тыс. грн до 21,85 тыс. грн.
Согласно прогнозу с изменениями, средняя зарплата в 2023 году должна составить 18,31 тыс. грн, однако фактически ожидается меньше 18,12 тыс. грн.
Источник: minfin.com.ua.
К слову, в октябре этого года некоторые украинцы автоматически получат льготы на оплату коммунальных услуг, ранее получавших нулевую субсидию.
Эта субсидия доступна малообеспеченным семьям, которые самостоятельно не могут оплатить коммунальные услуги, и она распространяется как на арендаторов, так и на владельцев жилья.
Если у вас есть право на дополнительные льготы, вы также можете добавить эти документы в общий пакет.
Субсидию можно оформить в онлайн через "Действие" или вебпортал "Пенсионного фонда", так и офлайн в ЦНАПе или Пенсионном фонде.
Субсидия назначается на отопительный сезон и в каждом случае начисляется индивидуально.
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Напомним, учитывая повышение тарифов на электроэнергию в Украине, максимально изменятся правила выплаты субсидии.
Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.
Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.