Сообщается, что в Центрально-Городском районе автомобиль въехал в подземный переход.
Местные телеграмм-каналы сообщают, что у водителя якобы произошел нервный срыв, в результате чего мужчина влетел в подземный переход.
В настоящее время водитель находится в тяжелом состоянии, без сознания, в реанимации.
"Коллега водителя говорит, предшествовал аварии конфликт с барышней в кафе. После чего, мужчина сел за руль и уехал", - говорится в сообщении.
Подробности аварии и информация о пострадавших уточняются.
К слову, сегодня, 25 сентября, произошло ДТП на Владимира Великого.
По предварительной информации, пожилой водитель Matiz двигался в сторону 95 квартала.
Неожиданно, въехал в припаркованные два автомобиля, разбив боковые зеркала он поехал дальше.
Водителя быстро догнала полиция. Сам вероятный виновник говорит, не заметил, как задел другие автомобили.
"Нет, ну нервный срыв сейчас у каждого может случиться, месяцами уже нормально по ночам не спим. Хорошо, что водитель за собой в больницу не потащил невинных прохожих",
"Вот это да. было, но чтобы так зарулировать это уже перебор. А с нервами за руль садиться не желательно, хорошо что еще никто из людей не пострадал", - пишут в комментариях украинцы.
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