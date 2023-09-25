Сообщается, что в Центрально-Городском районе автомобиль въехал в подземный переход.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что у водителя якобы произошел нервный срыв, в результате чего мужчина влетел в подземный переход.

В настоящее время водитель находится в тяжелом состоянии, без сознания, в реанимации.

"Коллега водителя говорит, предшествовал аварии конфликт с барышней в кафе. После чего, мужчина сел за руль и уехал", - говорится в сообщении.

Подробности аварии и информация о пострадавших уточняются.

К слову, сегодня, 25 сентября, произошло ДТП на Владимира Великого.

По предварительной информации, пожилой водитель Matiz двигался в сторону 95 квартала.

Неожиданно, въехал в припаркованные два автомобиля, разбив боковые зеркала он поехал дальше.

Водителя быстро догнала полиция. Сам вероятный виновник говорит, не заметил, как задел другие автомобили.

"Нет, ну нервный срыв сейчас у каждого может случиться, месяцами уже нормально по ночам не спим. Хорошо, что водитель за собой в больницу не потащил невинных прохожих",

"Вот это да. было, но чтобы так зарулировать это уже перебор. А с нервами за руль садиться не желательно, хорошо что еще никто из людей не пострадал", - пишут в комментариях украинцы.

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