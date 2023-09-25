Стало известно о задержании и аресте подозреваемого в убийстве несовершеннолетней, которое потрясло Днепропетровщину 5 сентября.

Напомним, в Днепропетровской области нашли тело 16-летней Лизы .

В Пятихатках в кустах неподалеку от дома обнаружили тело изнасилованной и убитой девушки.

Девушка успела позвонить маме и сказать, что ее кто-то преследует. Позже появилось видео с уличной камеры наблюдения, как девушка шла по дороге, у нее в руках включился экран мобильного, и на нее напал неизвестный.

Как сообщают местные СМИ, у подозреваемого в убийстве 16-летней Лизы в Пятихатках есть пятеро детей.

Полиция опубликовала кадры, как задерживали жителя Днепропетровщины подозреваемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девушки в Пятихатках.

Правоохранители разыскали и задержали ночью 45-летнего мужчину, причастного к убийству 16-летней девочки в Пятихатках.

По данным следствия, 4 сентября 2023 года на одной из улиц в Пятихатках подозреваемый увидел знакомую возвращавшуюся домой 16-летнюю девушку.

Муж начал ее преследовать и догонять.

Сообщается, что, убедившись в отсутствии людей, он зажав рот девушки рукой, силой затянул ее в заброшенный участок, изнасиловал и задушил.

Нападающий находится под стражей без права внесения залога, сообщено о подозрении, ему грозит пожизненное заключение.

Источник: Днепровская панорама.

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